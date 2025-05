Mercati globali e Piazza Affari in ripresa grazie a tensioni US-Cina in calo

© Sbircialanotizia.it - Mercati globali e Piazza Affari in ripresa, grazie a tensioni US-Cina in calo tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. I Mercati globali hanno registrato performance positive, ritornando a punteggi simili a quelli rilevati quando il presidente USA Trump introdusse il pacchetto tariffario nel periodo del “Liberation Day tariffs”. Performance a Piazza . L'articolo Mercati globali e Piazza Affari in ripresa, grazie a tensioni US-Cina in calo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 La settimana ha visto un cambiamento nell’atmosfera degli investitori, che sembrano orientarsi verso un allentamento nellecommerciali tra Stati Uniti e. Ihanno registrato performance positive, ritornando a punteggi simili a quelli rilevati quando il presidente USA Trump introdusse il pacchetto tariffario nel periodo del “Liberation Day tariffs”. Performance a. L'articoloinUS-inè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Su altri siti se ne discute

Mercati Globali in Profondo Rosso: Piazza Affari e le Borse Mondiali Crollano sotto il Peso dei Dazi - Milano - Le principali Borse mondiali hanno subito pesanti perdite in seguito all'annuncio del presidente statunitense Donald Trump di imporre nuovi dazi sulle importazioni. Queste misure hanno innescato timori di una guerra commerciale su larga scala, provocando reazioni negative nei mercati finanziari globali.? In Europa, l'indice FTSE 100 di Londra ha registrato una flessione del 6%, toccando il livello più basso dell'ultimo anno. 🔗abruzzo24ore.tv

Piazza Affari e Wall Street in rialzo, giornata positiva per i mercati globali. - Milano, Piazza Affari, apre la giornata brillando grazie al settore bancario, anche l’Europa è in forte crescita grazie agli investitori. La giornata si apre con un segno più per i mercati americani. Il Dow Jones, principale indice della Borsa di New York, registra un incremento dello 0,78%, segnalando un clima di fiducia da parte degli [...] 🔗mondouomo.it

Mercati azionari europei positivi: Unicredit guida Piazza Affari - I mercati azionari europei restano positivi ma rallentano di qualche frazione dopo l'avvio di Wall Street e la raffica dei principali dati Usa della giornata. Le Borse migliori sono quelle di Parigi e Madrid, che salgono di un punto percentuale, con Milano, Francoforte e Amsterdam in crescita dello 0,8%. Leggermente più cauta Londra, in aumento comunque dello 0,7%. Calmo lo spread a 110 punti base, con l'euro piatto a quota 1,08 contro il dollaro. 🔗quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Le Borse di oggi, 14 marzo. L’Europa si lascia alle spalle la settimana volatile e termina in rialzo; La Finestra su Piazza Affari: cresce il divario tra USA e UE; I mercati euforici infiammano il lusso; Piazza Affari in allerta: lunedì nero in arrivo?. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Panico sui mercati globali: crollano le Borse, Piazza Affari vive uno dei peggiori venerdì della sua storia - Le Borse globali sono affondate, con Piazza Affari che ha vissuto una delle giornate ... in caso di shock inflazionistico duraturo, i mercati non si sono rassicurati e le perdite si sono estese. 🔗online-news.it

Mercati Globali in Profondo Rosso: Piazza Affari e le Borse Mondiali Crollano sotto il Peso dei Dazi - Queste misure hanno innescato timori di una guerra commerciale su larga scala, provocando reazioni negative nei mercati finanziari globali. In Europa, l'indice FTSE 100 di Londra ha registrato ... 🔗abruzzo24ore.tv

Piazza Affari splendente insieme all'Europa - (Teleborsa) - Giornata sfavillante per Piazza Affari, che viene presa d'assalto dagli acquisti, come i principali listini europei spinti dall'ottimismo sulla trattativa Usa-Cina per arginare la guerra ... 🔗finanza.repubblica.it