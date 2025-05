Mercantico a Cascina

Cascina torna l'appuntamento con Mercantico, il mercatino del modernariato, antiquariato e collezionismo. Dalle 9:00 fino al tardo pomeriggio in corso Matteotti sono presenti 170 stand allestiti tante occasioni fra antiquariato e modernariato, artigianato artistico. Domenica 4 maggio

La cascina sfollata: "Continueremo ad aiutare" - Il Comune si è attivato per dare supporto alla cinquantina di condòmini sfollati lo scorso 28 marzo dalla Cascina Brina di via Sciesa per le condizioni troppo precarie dell’immobile, con una priorità ai casi più urgenti. Lo ha comunicato l’assessore al Welfare Egidio Riva in Consiglio comunale, in una lunga e articolata risposta agli interrogativi dei consiglieri Ilaria Guffanti e Paolo Piffer sul destino di chi si trova ora senza casa. 🔗ilgiorno.it

Travolto in moto dal bus navetta a Cascina Gobba: la vittima è Andrea Di Giacomo, aveva 34 anni - Milano, 17 marzo 2025 – Il bus-navetta diretto all’aeroporto avanza lungo via Padova. Arrivato all’altezza di Cascina Gobba, svolta a sinistra. Con tutta probabilità l’autista non si rende conto che alla sua destra c’è una moto. La dueruote è di fronte, sul rettilineo, in direzione opposta. Lo schianto è inevitabile. Questa la prima ricostruzione dell’incidente che è stato fatale per Andrea Di Giacomo, l’uomo che era alla guida della dueruote: soccorso in gravissime condizioni, è morto poco dopo in ospedale. 🔗ilgiorno.it

'Grattati & Vinti': a Cascina una tavola rotonda sul gioco d'azzardo patologico - Sette anni fa la dipendenza da gioco divenne un cosiddetto 'livello essenziale di assistenza', ossia un diritto vero e proprio che il sistema sanitario nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini. Sembrò l’inizio di una rivoluzione o quanto meno di un’inversione di tendenza nelle politiche... 🔗pisatoday.it

