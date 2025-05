Meo e le sfide per la Scuola di musica | Così diventerà più internazionale

Si terrà la prossima settimana il passaggio delle consegne fra Claudio Martini e la musicologa e manager culturale Anna Maria Meo, che il Cda della Scuola di musica di Fiesole ha nominato soprintendente fino a dicembre 2029.Direttore del Regio di Parma, con numerose esperienza professionali internazionali, quale percorso l'ha condotta a Fiesole?"Il mio rapporto con la Scuola è iniziato presto. Dopo la laurea ho frequentato un corso di formazione per operatore musicale, un master, diremmo oggi. Per l'epoca era una iniziativa all'avanguardia che Villa La Torraccia ospitava. A Fiesole ho avuto anche la prima esperienza professionale e se il lavoro poi mi ha portato altrove, il rapporto con la Scuola non si è mai completamente interrotto. Qui hanno studiato musica i miei figli, con Federico che l'anno scorso ha conseguito il diploma in violino.

