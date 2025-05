Meloni pubblica l’elenco dei regali istituzionali Bignami | Bene ora un’interrogazione sui doni ricevuti da Renzi Gentiloni e Conte

regali a Giorgia Meloni non sono "di" Giorgia Meloni. Ossia, i doni che il premier riceve durante i viaggi di Stato ma anche in Italia e in giro nei suoi incontri istituzionali non sono proprietà personale del presidente del Consiglio, ma appartengono a Palazzo Chigi. Per questo fa ridere leggere nella titolazione di molti articoli il tono scandalistico, come se si fosse in presenza di uno scoop sui beni nascosti del presidente del Consiglio. Abbiamo letto di tutto: "i forzieri" di Giorgia Meloni. "Il tesoro" di Giorgia Meloni. Il "tesoretto" della premier. Neanche fosse il Conte di Montecristo. Neanche si trattasse di caveau nascosto.l'elenco dettagliato dei regali istituzionali di MeloniA Palazzo Chigi c'è una stanza dove sono stipati i regali ricevuti da Giorgia Meloni in 31 mesi di governo: ebBene, la premier per mettere a tacere fantasie romanzesche non ha avuto dubbi nel rendere nota la lista degli omaggi.

