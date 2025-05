Meloni | pronta a un altro mandato al governo Completo il programma poi sarò giudicata dagli elettori

"Voglio realizzare per intero il programma del centrodestra e potermi ripresentare agli elettori dicendo la cosa più banale su cui i politici andrebbero giudicati: ve lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto", racconta la premier, Giorgia Meloni, in un'intervista all'agenzia AdnKronos, dopo un Primo maggio in cui le opposizioni hanno duramente contestato la sua narrativa sugli sforzi del governo sul fronte lavoro

