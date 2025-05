Meloni missione 2027 | Pronta a ricandidarmi Dell' antifascismo si fa un uso strumentale

© Iltempo.it - Meloni missione 2027: "Pronta a ricandidarmi. Dell'antifascismo si fa un uso strumentale" Meloni lancia l'operazione 2027. La premier elogia, in una intervista all'Adnkronos, i risultati ottenuti dal suo governo che, ricorda, «è il quinto più longevo Della storia repubblicana». Meloni vuole «realizzare per intero il programma del centrodestra» per potersi ripresentare «agli elettori dicendo la cosa più banale su cui i politici andrebbero giudicati: ve lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto». Il risultato più importante? «È sentir dire a molti italiani che hanno ritrovato un po' di fiducia e di orgoglio». Meloni ammette che ci sono dossier su cui «i risultati sono insufficienti», «vorrei poter ottenere sulla natalità gli stessi straordinari risultati che abbiamo ottenuto sul fronte Dell'occupazione e su quello del contrasto all'immigrazione irregolare».

