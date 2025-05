Meloni | La lotta alle bufale non diventi censura

© Laverita.info - Meloni: «La lotta alle bufale non diventi censura» Meloni, intervistata da Adnkronos, sul contrasto alla disinformazione: «Sacrosanto, purché non sia un indottrinamento». Messaggio ai partner: «Trump? Leali, non subalterni. Lavoro con Starmer, con Merz d’accordo sul green. Competizione con Parigi». 🔗 Monito di, intervistata da Adnkronos, sul contrasto alla disinformazione: «Sacrosanto, purché non sia un indottrinamento». Messaggio ai partner: «Trump? Leali, non subalterni. Lavoro con Starmer, con Merz d’accordo sul green. Competizione con Parigi». 🔗 Laverita.info

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Con il governo Meloni disuguaglianze ridotte: smentite le bufale del M5s - Il governo fa cassa sui poveri, si accanisce sui più deboli e alimenta le disuguaglianze? Le opposizioni, a partire da M5S, che ieri si è scagliato in massa contro Palazzo Chigi rivendicando gli straordinari benefici del suo reddito di cittadinanza, non hanno ovviamente dubbi. Il quadro delineato dal rapporto annuale Istat sulla distribuzione del reddito in Italia, secondo la sinistra, non lascia spazio ad equivoci: il centrodestra ha messo in atto una devastante azione di macelleria sociale ai danni dei ceti più bassi. 🔗liberoquotidiano.it

Meloni spinge per la lotta agli sbarchi, Casarini torna ad attaccarla - Nel 2024 sono state 1700 le morti nel Mediterraneo centrale, molte meno rispetto al 2023 e rispetto a quelle sulle rotte spagnole registrate nell'ultimo anno 🔗ilgiornale.it

L’Agenzia delle Entrate annuncia incassi record nella lotta all’evasione, Meloni: “Merito del governo” - Circa 26,3 miliardi di euro ricavati dalla lotta all'evasione: questo è il bilancio diffuso oggi dall'Agenzia delle Entrate. È la cifra più alta mai registrata. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto che il merito è anche delle nuove norme del governo, e ha attaccato le opposizioni che la accusano di "aiutare gli evasori".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Meloni: «La lotta alle bufale non diventi censura»; Ventotene, Giorgia Meloni e la malinformazione; «Genitore 1 e genitore 2». Due sentenze della Cassazione smontano l'eterna fake news della destra; Il fact-checking di Giorgia Meloni al Festival dell’Economia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Meloni: “Contro di me attacchi sessisti nel silenzio dei paladini dei diritti. Leali con Trump, ma non subalterni” - La premier all’AdnKronos: “Il premierato è la madre di tutte le riforme. No all’uso strumentale dell’antifascismo, ci sono preoccupanti segnali di odio. Con la Francia di Macron c’è una sana competizi ... 🔗msn.com

Meloni: “Con Trump leali ma non subalterni. Contro di me attacchi sessisti” - L’intervista della premier all’Adnkronos. Parla dei rapporti con il presidente Usa, premierato, libertà di stampa, lavoro e carceri. Schlein: sui dati ... 🔗msn.com

Meloni rivendica successi inesistenti, critica l’antifascismo e vede la violenza solo a sinistra - In un’intervista esclusiva rilasciata il 2 maggio 2025 all’agenzia Adnkronos, la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni ha offerto un autoritratto della sua leadership ... 🔗globalist.it