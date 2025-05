Meloni ha firmato il decreto | Alexander D?Orsogna ad dell' aeroporto Sanzio nuovo direttore generale dell?Enac

© Corriereadriatico.it - Meloni ha firmato il decreto: Alexander D?Orsogna (ad dell'aeroporto Sanzio) nuovo direttore generale dell?Enac ANCONA Dal 7 gennaio 2025, il ruolo era ricoperto dal facente funzione Fabio Nicolai. Ma si trattava di una poltrona troppo importante per restare vacante a lungo. E infatti, il 28 aprile scorso, la. 🔗 Corriereadriatico.it

Matteo Ricci (Pd): «Sulle liste d'attesa il Governo Meloni ha fatto solo propaganda e un decreto fuffa» - ANCONA – Secondo il candidato presidente di Regione del Partito Democratico Matteo Ricci nelle Marche accedere alle cure sanitarie pubbliche è una «Via Crucis». Per l’europarlamentare infatti «un anno fa abbiamo assistito ad uno dei tanti provvedimenti varati dal Governo Meloni poi rivelatisi... 🔗anconatoday.it

Lo stadio Rocchi è ufficialmente di proprietà del Comune, Sabatini: "Rocca ha firmato il decreto" - “Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha firmato oggi il decreto di trasferimento della proprietà dello stadio Enrico Rocchi al Comune di Viterbo". Ad annunciarlo il capogruppo FdI del consiglio regionale del Lazio, Daniele Sabatini. Si conclude così la "telenovela" intorno alla... 🔗viterbotoday.it

Mattarella ha firmato il decreto sicurezza - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto sicurezza. Lo si apprende dal Quirinale. Il testo era stato approvato nel Consiglio dei ministri di venerdì 4 aprile. 🔗quotidiano.net

Meloni annuncia in un video 650 milioni per sicurezza sul lavoro, ma non c’è nessun decreto 1 maggio - Meloni non partecipa alla conferenza stampa post Cdm, che oggi non aveva all'ordine del giorno un decreto sulla sicurezza nel lavoro, ma preferisce diffondere ... 🔗fanpage.it

Meloni annuncia altri 600 milioni per la sicurezza sul lavoro. Calderone: «Decreto? Attendiamo incontro con i sindacati» - Per la festa dei lavoratori il governo ha annunciato misure per contrastare gli incidenti e i morti sul lavoro. Ma per il provvedimento si dovrà attendere l’incontro con i sindacati, previsto per l’8 ... 🔗editorialedomani.it