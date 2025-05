Meloni ecco il ?magazzino? dei regali a Palazzo Chigi | tappeti diamanti scarpe di pitone Ma tutti i doni restano inutilizzati

© Ilmessaggero.it - Meloni, ecco il ?magazzino? dei regali a Palazzo Chigi: tappeti, diamanti, scarpe di pitone. Ma tutti i doni restano inutilizzati scarpe in pelle di pitone di un blu acceso, tacco d?oro scintillante. Come scintilla la catenina di oro e. 🔗 Le ha disegnate apposta per lei Norah Alhumaid, stilista saudita all?ultimo grido.in pelle didi un blu acceso, tacco d?oro scintillante. Come scintilla la catenina di oro e. 🔗 Ilmessaggero.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

"Ecco come tratteremo l'Europa su dazi". Il ruolo di Meloni - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sè è detto fiducioso che il suo Paese e la Cina alla fine negozieranno "qualcosa di molto vantaggioso per entrambi i Paesi", dopo l'approvazione di ieri di un'intensificazione della sua offensiva commerciale contro il gigante asiatico, le cui importazioni ora dovranno affrontare tariffe del 145%. "Vedremo cosa succederà con la Cina. Ci piacerebbe molto raggiungere un accordo", ha spiegato Trump interrogato dai giornalisti al termine di una riunione di gabinetto aperta alla stampa. 🔗liberoquotidiano.it

Il governo Meloni introduce il reato di femminicidio: ecco cosa dice il disegno di Legge - Il governo si prepara a introdurre ufficialmente il reato di femminicidio. Il 7 marzo, il Consiglio dei ministri esaminerà un disegno di legge che istituisce il “delitto di femminicidio e altre misure per contrastare la violenza sulle donne”. Il provvedimento, già annunciato nei giorni scorsi, arriva in concomitanza con la vigilia dell’8 marzo, giornata internazionale della donna. Le novità del disegno di legge La nuova normativa rappresenta un significativo inasprimento delle pene. 🔗dayitalianews.com

Festa del Papà 2025: Ecco I Regali Più Originali da Comprare su Amazon. - Sorprendi il tuo papà con doni originali e spassosi: ecco le migliori proposte per renderlo felice con un piccolo sorriso. Scopri la selezione pensata dalla redazione di MondoUomo.it per la Festa del Papà 2025. Manca davvero pochissimo alla Festa del Papà, e con essa l’opportunità di dimostrargli quanto gli si vuoi bene. Ma dobbiamo ammetterlo, [...] 🔗mondouomo.it

Approfondimenti da altre fonti

Meloni, ecco il “magazzino” dei regali a Palazzo Chigi: tappeti, diamanti, scarpe di pitone. Ma tutti i doni r; Nutella, orsacchiotti e misteri reali: che fine fanno i regali ai reali?; Luca Zaia, carri armati in magazzino: il regalo del governatore a Meloni | .it; Meloni pubblica l'elenco dei regali istituzionali. Bignami: Bene, ora un'interrogazione sui doni ricevuti da…. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Meloni, ecco il “magazzino” dei regali a Palazzo Chigi: tappeti, diamanti, scarpe di pitone. Ma tutti i doni restano inutilizzati - Le ha disegnate apposta per lei Norah Alhumaid, stilista saudita all’ultimo grido. Scarpe in pelle di pitone di un blu acceso, tacco d’oro scintillante. Come scintilla la catenina di ... 🔗ilmessaggero.it

Gioielli, vestiti, tappeti, abiti, quadri ma anche riso e uno skate: ecco il tesoro di Meloni - Ecco la lista dei doni istituzionali ricevuti finora dalla premier: oggetti preziosi (e non) custoditi sotto chiave a Palazzo Chigi. Se superano i 300 euro di valore non possono essere portati via ... 🔗ilfoglio.it

Tappeti, gioielli, scarpe di pitone: a Chigi il forziere dei regali ricevuti da Giorgia Meloni - Lo hanno già chiamato il “forziere” di Giorgia Meloni. La stanza, al terzo piano di Palazzo Chigi, si sta riempiendo. Non c’è più spazio. Tanto che… Leggi ... 🔗informazione.it