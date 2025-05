Meglio in carcere che lì | la manifestazione degli antagonisti all' esterno del Cpr

© Brindisireport.it - "Meglio in carcere che lì": la manifestazione degli antagonisti all'esterno del Cpr BRINDISI - Tra gli slogan scanditi quello di "libertà, libertà", alcuni contro le forze dell'ordine e poi la richiesta di far giungere un'ambulanza per motivi al momento non precisati. Si percepiscono delle risposte provenire dalle persone presenti all'interno della struttura. Circa quindici. 🔗 Brindisireport.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

La manifestazione anti riarmo non piace ai media? Meglio tacerne o parlare della tiktoker - Sabato scorso ho seguito con una certa attenzione le mosse dell’informazione televisiva riguardo alla manifestazione pacifista di Roma e al suo largo successo. Ne ho ricavato una lettura che mi pare valga la pena di sottoporre all’attenzione di miei venticinque lettori. Dunque, emergono nella rappresentazione tre linee. La prima è quella più semplice, prevedibile, ispirata a una massima espressa da un celebre personaggio manzoniano: “troncare, sopire”. 🔗ilfattoquotidiano.it

"Meglio in carcere che a casa con mia moglie": evade dai domiciliari, arrestato palermitano - "Voglio andare in carcere, è meglio di stare con mia moglie". Scena da film? No, realtà. Succede a Termini Imerese. In azione i carabinieri del nucleo sezione radiomobile che hanno arrestato in flagranza un 43enne, palermitano, noto alle forze dell’ordine e già sottoposto alla misura degli... 🔗palermotoday.it

Ex carcere maschile, Italia Nostra contro il progetto di cittadella giudiziaria: "Meglio spazi espositivi e aperti alla città" - Cittadella giudiziaria, meglio spazi espositivi. Italia Nostra solleva dubbi sui progetti di trasformazione dell’ex carcere maschile di Perugia e chiede un cambio integrale e “alla sindaca Ferdinandi di rassicurare circa lo stato di avanzamento dei progetti”. Secondo l’associazione c’è il... 🔗perugiatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Meglio in carcere che lì: la manifestazione degli antagonisti all'esterno del Cpr; Torino, antagonisti provocano crollo capannone del carcere; Luca Dolce trasferito di carcere a Sanremo. Oggi la manifestazione di solidarietà anarchica; Corteo di collettivi e antagonisti né con Putin né con la Nato. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

"Meglio in carcere che lì": la manifestazione degli antagonisti all'esterno del Cpr - Sul poso circa venti poliziotti, tra agenti delle sezioni Volanti e Digos, ed anche una camionetta del reparto di Prevenzione crimine ... 🔗brindisireport.it

"Non ci rappresenta". Gli antagonisti si scontrano con la polizia a Bologna - Com'era prevedibile dalla vigilia, la manifestazione convocata da Matteo Lepore e Sara Furnaro a Bologna, sulla quale è stato annunciato un esposto alla Corte dei Conti, ha attirato anche i ... 🔗msn.com