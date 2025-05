Meghan Markle può ancora usare il titolo di Sua Altezza Reale?

© Panorama.it - Meghan Markle può ancora usare il titolo di Sua Altezza Reale? Meghan Markle. Tutto è cominciato con un’intervista – o meglio, una conversazione amichevole – rilasciata dalla duchessa del Sussex nei giorni scorsi come ospite inaugurale del nuovo podcast di Jamie Kern Lima, fondatrice del celebre brand IT Cosmetics. Meghan si è presentata in modo volutamente semplice: senza trucco, con una felpa, un tono rilassato e sorridente, pronta a parlare di vita quotidiana, maternità e relazioni familiari.Una conversazione tra donneFin dall’inizio, Markle ha chiarito che non si sarebbe trattato di un’intervista formale, ma di un momento di scambio intimo tra due donne, simile a quelli che avvengono tra amiche. Durante l’incontro, Meghan ha raccontato della sua routine con i figli, delle dinamiche domestiche con il principe Harry e del valore che attribuisce alla gentilezza e all’empatia nella vita di tutti i giorni. 🔗 È bastata un biglietto a riaccendere il dibattito intorno a. Tutto è cominciato con un’intervista – o meglio, una conversazione amichevole – rilasciata dalla duchessa del Sussex nei giorni scorsi come ospite inaugurale del nuovo podcast di Jamie Kern Lima, fondatrice del celebre brand IT Cosmetics.si è presentata in modo volutamente semplice: senza trucco, con una felpa, un tono rilassato e sorridente, pronta a parlare di vita quotidiana, maternità e relazioni familiari.Una conversazione tra donneFin dall’inizio,ha chiarito che non si sarebbe trattato di un’intervista formale, ma di un momento di scambio intimo tra due donne, simile a quelli che avvengono tra amiche. Durante l’incontro,ha raccontato della sua routine con i figli, delle dinamiche domestiche con il principe Harry e del valore che attribuisce alla gentilezza e all’empatia nella vita di tutti i giorni. 🔗 Panorama.it

“Ora mi chiamo Sussex”: Meghan Markle può farsi chiamare Meghan Sussex? Cosa dice il protocollo - Meghan Markle ha raccontato nella serie Netflix "With Love, Meghan" che ama farsi chiamare "Meghan Sussex": cosa prevede il protocollo reale e perché la duchessa può usare il titolo come cognome.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Mente, quei waffle non può averli fatti lei con quella piastra. Li ha comprati”: Meghan Markle di nuovo nella bufera. E tira in ballo la Regina Elisabetta - E se la tecnica adottata da Meghan Markle, pardon “la duchessa del Sussex”, fosse quella di una sottile ma incessante vendetta fatta di messaggi “velati” lanciati all’indirizzo della casa reale di Londra? Il suo recente ritorno in pompa magna sul tanto criticato mondo dei social media, ogni due per tre, regala chicche di un menu fatto di ricette perlomeno discutibili e gocce di distillata provocazione rivolte alla famiglia reale dalla quale lei ed il marito hanno preso le distanze qualche anno fa. 🔗ilfattoquotidiano.it

“William è furioso: Meghan Markle continua a farsi chiamare ‘Sua Altezza Reale’ anche se non può, è un’offesa alla memoria della regina Elisabetta” - “Sono una Sussex, adesso”. Così, Meghan correggeva la sua amica nel video in cui preparava le sue ricette e promuoveva le sue marmellate da una cucina americana, (che non era la sua). Chi ha creduto che quella fosse una battuta per risultare spiritosa si sbagliava, perchè la moglie del principe Harry ci crede davvero in quei titoli nobiliari e crede ancora di più in quello che la definirebbe “Sua Altezza Reale”. 🔗ilfattoquotidiano.it

