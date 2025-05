Medvedev | ‘se Kiev provoca il 9 maggio non arriverà al 10’

© Imolaoggi.it - Medvedev: ‘se Kiev provoca il 9 maggio, non arriverà al 10’ maggio e di non poter garantire la sicurezza dei leader mondiali a Mosca. E chi cerca le sue garanzie? E’ solo una provocazione verbale. Niente di più”. Lo scrive. 🔗 ROMA, 03 MAG – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “ha dichiarato di respingere la proposta di Putin di una tregua di tre giorni per il 9e di non poter garantire la sicurezza dei leader mondiali a Mosca. E chi cerca le sue garanzie? E’ solo unazione verbale. Niente di più”. Lo scrive. 🔗 Imolaoggi.it

