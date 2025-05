Medvedev | Da Zelensky solo una provocazione Se Kiev provoca il 9 maggio non arriverà al 10

© Feedpress.me - Medvedev: "Da Zelensky solo una provocazione. Se Kiev provoca il 9 maggio, non arriverà al 10" Zelensky «ha dichiarato di respingere la proposta di Putin di una tregua di tre giorni per il 9 maggio e di non poter garantire la sicurezza dei leader mondiali a Mosca. E chi cerca le sue garanzie? E’ solo una provocazione verbale. Niente di più». Lo scrive su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev , aggiungendo che « nel caso. 🔗 Il presidente ucraino Volodymyr«ha dichiarato di respingere la proposta di Putin di una tregua di tre giorni per il 9e di non poter garantire la sicurezza dei leader mondiali a Mosca. E chi cerca le sue garanzie? E’unaverbale. Niente di più». Lo scrive su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri, aggiungendo che « nel caso. 🔗 Feedpress.me

Ucraina, esplosione gasdotto a Sudzha, bombardato unico snodo del gas russo in Europa, Mosca: "Provocazione di Kiev", Zelensky nega - VIDEO - Nonostante gli impegni "siglati" dalle telefonate di Trump con Putin e Zelensky, gli attacchi tra Russia ed Ucraina non accennano a interrompersi A Sudzha si è verificata l'esplosione di una importante stazione di misurazione del gas, l'unico snodo di trasporto del bene russo in Europa attrav 🔗ilgiornaleditalia.it

Mosca esulta per la lite Trump-Zelensky, gli insulti di Medvedev: «Il porco preso a sberle». Con Kiev restano i leader europei - Dopo lo scontro accesissimo durante il bilaterale tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky e la partenza del presidente ucraino dalla Casa Bianca, nei corridoi del Cremlino si sentono solo urla di giubilo: «La “gara di urla” tra Trump e Zelensky è stato un momento storico», avrebbe detto ad Agence France-Presse. Kirill Dmitriev, direttore del Fondo russo per gli investimenti diretti e negoziatore per conto di Vladimir Putin. 🔗open.online

«Quello stro*** verdastro…», Medvedev furioso per la frase di Zelensky sulla parata a Mosca: «Così Kiev non sopravvivrà un giorno» - A Dmitry Medvedev sono letteralmente saltati i nervi, dopo aver letto l’ultima dichiarazione del presidente ucraino a proposito delle celebrazioni russe per il 9 maggio. In quel giorno a Mosca tradizionalmente si svolge una parata militare. È la commemorazione per la vittoria sovietica nella Seconda guerra mondiale, che quest’anno tocca l’ottantesimo anniversario. Una giornata di grande orgoglio nazionale per la Russia, in cui sarebbero attesi diversi leader internazionali, tra cui il presidente cinese Xi Jinping. 🔗open.online

