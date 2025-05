Medio Oriente nella notte 20 raid israeliani in Siria

nella notte tra il 2 e il 3 maggio 2025, Israele ha lanciato una serie di attacchi aerei su Damasco, in Siria, segnando un'escalation significativa nel conflitto in corso. Secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, oltre 20 raid israeliani hanno colpito magazzini e siti militari a Deraa e nelle regioni di Hama e Latakia.

