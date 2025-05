Medio Oriente Hamas diffonde il video shock di un ostaggio coperto di sangue

Hamas ha diffuso un video in cui si vede l'ostaggio Maxim Harkin , ferito, fasciato, insanguinato, apparentemente raggiunto dai miliziani in un tunnel ostruito da terra e detriti. Il giovane parla con fatica, con la testa e un occhio bendati, un braccio ferito. Maxim Harkin, 35 anni, rapito al festival Nova il 7 ottobre 2023, è nato nella regione di Donetsk, in Ucraina, e sua madre ha la cittadinanza.

