Medio Oriente attacco israeliano a Khan Younis | 11 morti tra cui 3 bambini

L'agenzia per la Protezione civile di Gaza ha dichiarato che un attacco israeliano notturno sul campo profughi di Khan Yunis ha ucciso almeno 11 persone, tra cui tre bambini. Il portavoce della protezione civile, Mahmud Bassal, ha riferito che 11 persone sono state uccise "dopo il bombardamento della casa della famiglia Al-Bayram nel campo di Khan Yunis», nel sud di Gaza.

