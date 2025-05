Mediglia | colosso industriale Mapei 88 anni e stabilimenti in 36 nazioni

Una realtà industriale con 88 anni di storia, 96 consociate distribuite in 57 Paesi, 96 stabilimenti produttivi in 36 nazioni e un fatturato consolidato (al 2023) di 4,2 miliardi di euro. Numeri corposi, quelli della Mapei, storica azienda che produce materiali chimici per l'edilizia - dagli adesivi ai sigillanti, dalle idropitture alle malte -, impiegando in totale 12.500 lavoratori. La presenza dell'arcivescovo di Milano Mario Delpini, che alla vigilia del 1° maggio ha visitato lo stabilimento di Mediglia e pranzato in mensa con gli operai, ha riacceso i riflettori sulla ditta della famiglia Squinzi, che proprio nella sede di Mediglia ha uno dei principali siti produttivi del proprio circuito. Vi lavorano 780 dipendenti. Alla Mapei fanno capo 36 centri di ricerca e sviluppo, ubicati in 21 Paesi.

Scontro fra Meta e il fisco italiano, che reclama 877 milioni di versamenti Iva. Il colosso americano di Facebook e Instagram beffa l'Agenzia delle Entrate - Milano, 1 aprile 2025 – Ha deciso di non seguire la strada dell'accertamento con adesione, davanti all'Agenzia delle Entrate, il colosso Meta, fondato da Mark Zuckerberg, a cui è stata contestata un'omessa dichiarazione e un mancato pagamento, tra il 2015 e il 2021, dell'Iva per un totale di oltre 877 milioni di euro. Scaduto il termine previsto a marzo, dunque, da quanto si è saputo, il gruppo statunitense ha deciso di non saldare i conti col fisco italiano.

Constellation Brands pronto a cedere l'intera divisione vino. Così la crisi ha travolto il colosso del vino statunitense - Il vino arranca, con cali in doppia cifra nel 2024, mentre la birra continua a crescere. E questa situazione di mercato starebbe portando Constellation Brands, tra i maggiori gruppi mondiali per la produzione e la distribuzione di vino, spirit e birre, a valutare una cessione dell'intera wine division, che comprende marchi importanti come Robert Mondavi, Simi winery, Lingua Franca, Meiomi. Le informazioni di stampa sull'intenzione dello storico gruppo fondato da Marvin Sands a New York, nel 1945, di passare la mano si sono rinforzate.

Beko, Fede (M5S): «Altro che golden power, piano industriale imbarazzante e umiliante» - ROMA - "Da un lato c'è la propaganda pre-elettorale di Fratelli d'Italia e di Acquaroli, evidentemente impegnato a difendere più la sua poltrona da Governatore che i posti di lavoro nella sua regione e dall'altro c'è la realtà, vale a dire un Ministro Urso che snobba il tavolo di ieri con i...

