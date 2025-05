Mediceo Live festival il programma Bennato e tributo ai Pink Floyd

Mediceo Live festival dal 3 luglio al 16 agosto proporrà show e incontri collegati alla mostra "Ritorno ai '90" ospitata a Palazzo Mediceo. Il programma, organizzato da ALive, Ceragioli Management e Teatro Verdi di Montecatini, pertirà giovedì 3 luglio con "Voglio tornare negli anni '90", tutte le hit che ci hanno fatto ballare in quel decennio ritorneranno in un'unica grande notte mixate dai performe; sabato 26 luglio "Alla ricerca dell'uomo ragno" con Mauro Repetto, lo spettacolo che ripercorre la carriera del gruppo 883, facendo rivivere i loro successi più famosi e i videoclip che hanno fatto la storia. Lunedì 4 agosto Nomadi in concerto in Nomadi Live e i loro successi intramontabili. Il programma prosegue mercoledì 6 agosto con Shamzy in "Testa di caos": la star del web Shamzy si lancia con la sua solita irriverenza su temi di oggi e scene di vita comune.

