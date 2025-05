Media | professionisti stranieri impressionati durante tour della Cina

Un seminario per dirigenti di organizzazioni mediatiche si e' recentemente tenuto a Chongqing, Shanxi e Pechino, in Cina. Scoprite cosa hanno detto i professionisti dei Media riguardo alle visite.– Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6141744/6141744/2025-05-03/Media-professionisti-stranieri-impressionati-durante-tour-della-Cina Agenzia Xinhua

Cina: professionisti stranieri, Giochi asiatici invernali di Harbin superano aspettative - “Tutto cio’ che abbiamo visto finora e’ andato ben oltre le nostre aspettative”. I professionisti stranieri, tra cui allenatori e giornalisti, stanno condividendo le loro sincere congratulazioni per l’incredibile ospitalita’ di Harbin durante i Giochi asiatici invernali! – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5887887/5887887/2025-02-12/cina-professionisti-stranieri-giochi-asiatici-invernali-di-harbin-superano-aspettative Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Cina: Chongqing, delegazione di media stranieri sperimenta pratiche di modernizzazione nazionali - Una delegazione di rappresentanti dei media di vari Paesi ha visitato Chongqing dal 20 al 23 aprile. I giornalisti internazionali hanno vissuto in prima persona il rapido sviluppo e la modernizzazione della Cina in vari settori. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6121072/6121072/2025-04-25/cina-chongqing-delegazione-di-media-stranieri-sperimenta-pratiche-di-modernizzazione-nazionali Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

