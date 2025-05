Medì 2025 | da Livorno appello delle città del Mediterraneo per la pace

Livorno – Dal convegno internazionale delle città del Mediterraneo ‘Medì 2025. Le città vogliono vivere’ di scena al teatro Goldoni di Livorno un appello per la pace. A sottoscriverlo anche Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, Luca Salvetti, sindaco di Livorno, Simone Giusti, vescovo Diocesi di Livorno. Nella foto il sindaco Luca Salvetti (Foto Fb sindaco Luca Salvetti)appello per la pace che sarà diffuso, oltre che a Livorno, Barcellona, Beirut, Genova, Lampedusa, Odessa, Trieste e Malta.Convegno Medì 2025 organizzato su iniziativa della Comunità di Sant’Egidio, realizzato in collaborazione con il Comune di Livorno, la Diocesi di Livorno, Istoreco, con il patrocinio della Regione Toscana.Nella foto Eugenio Giani, presidente Regione Toscana (Foto Fb sindaco Luca salvetti)Cerimonia inaugurale con il vescovo Simone Giusti, il sindaco Luca Salvetti, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. 🔗 – Dal convegno internazionaledel. Levogliono vivere’ di scena al teatro Goldoni diunper la. A sottoscriverlo anche Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, Luca Salvetti, sindaco di, Simone Giusti, vescovo Diocesi di. Nella foto il sindaco Luca Salvetti (Foto Fb sindaco Luca Salvetti)per lache sarà diffuso, oltre che a, Barcellona, Beirut, Genova, Lampedusa, Odessa, Trieste e Malta.Convegnoorganizzato su iniziativa della Comunità di Sant’Egidio, realizzato in collaborazione con il Comune di, la Diocesi di, Istoreco, con il patrocinio della Regione Toscana.Nella foto Eugenio Giani, presidente Regione Toscana (Foto Fb sindaco Luca salvetti)Cerimonia inaugurale con il vescovo Simone Giusti, il sindaco Luca Salvetti, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. 🔗 Corrieretoscano.it

Approfondimenti da altre fonti

agricoltura e pesca, confeuro: “pronti a un 2025 a tutela di piccoli e medi produttori” - “Ci lasciamo alle spalle un 2024 complesso e delicato per il settore primario, messo in difficoltà dalla congiuntura economica poco felice, dai conflitti militari in corso, dal cambiamento climatico e da scelte politiche poco concrete. Per questa ragione, il 2025 sarà un anno fondamentale per la... 🔗milanotoday.it

8 marzo 2025 a Livorno: un mese di eventi con ‘Marzo donna’ - LIVORNO – 8 marzo 2025 a Livorno: un mese di eventi con ‘Marzo donna’, organizzato dal Comune di Livorno, sindaco Luca Salvetti, in collaborazione con le associazioni che co-gestiscono il ‘Centro donna’. Un mese di eventi tra laboratori, presentazione di libri, momenti musicali, incontri, per esplorare l’universo femminile a 360°, valorizzando la figura della donna attraverso l’arte, la musica, la storia, la letteratura, la medicina e l’impegno civile. 🔗corrieretoscano.it

Festival di Sanremo 2025, la Vespucci torna a incantare l'Ariston. Conti: "Dopo il giro del mondo tornerà nella mia Livorno". VIDEO - La nave più bella del mondo è tornata a incantare l'Ariston. Dopo il grande successo ottenuto nella passata edizione, anche quest'anno l'Amerigo Vespucci si è mostrata durante il festival di Sanremo in tutta la sua bellezza. A introdurla è stato Carlo Conti: "Uno dei simboli dell'Italia nel mondo... 🔗livornotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Dal convegno Medì, Andrea Riccardi:“La vittoria postuma di Papa Francesco. Non è né ingenuità né disfattisimo dire no alla presunta ineluttabilità della guerra. 🔗Cosa riportano altre fonti