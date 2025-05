Me ne vado | Martina Colombari infastidisce Billy Costacurta e lui minaccia di andarsene dallo studio de L’Eredità

© Ilfattoquotidiano.it - “Me ne vado”: Martina Colombari infastidisce Billy Costacurta e lui minaccia di andarsene dallo studio de “L’Eredità” Martina Colombari e Billy Costacurta hanno messo alla prova il loro feeling. E lo hanno fatto partecipando alla puntata speciale de “L’Eredità – Tutti in viaggio”, in onda su Rai 1 il 2 maggio. A condurre, Marco Liorni. Appena arrivati, Martina Colombari ha ironizzato: “Siamo stati gli unici a non entrare mano nella mano dopo 29 anni di matrimonio, che vergogna”.Quando è arrivato il momento di rispondere alle domande, la Colombari ha preso spesso l’iniziativa, parlando anche al posto del marito. Spiegando il perché, ha detto: “Nostro figlio ci ha detto di non fare figuracce, io sto cercando di accontentare il ragazzo”. Il riferimento è ad Achille Costacurta, 19 anni. Il clima si è acceso quando Liorni, notando l’insistenza della Colombari, ha scherzato con Costacurta: “Billy, ma tu a casa riesci a spiaccicare qualche parola? Ho già capito chi comanda a casa”. 🔗 Per la prima volta insieme in un programma tv,hanno messo alla prova il loro feeling. E lo hanno fatto partecipando alla puntata speciale de “– Tutti in viaggio”, in onda su Rai 1 il 2 maggio. A condurre, Marco Liorni. Appena arrivati,ha ironizzato: “Siamo stati gli unici a non entrare mano nella mano dopo 29 anni di matrimonio, che vergogna”.Quando è arrivato il momento di rispondere alle domande, laha preso spesso l’iniziativa, parlando anche al posto del marito. Spiegando il perché, ha detto: “Nostro figlio ci ha detto di non fare figuracce, io sto cercando di accontentare il ragazzo”. Il riferimento è ad Achille, 19 anni. Il clima si è acceso quando Liorni, notando l’insistenza della, ha scherzato con: “, ma tu a casa riesci a spiaccicare qualche parola? Ho già capito chi comanda a casa”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Martina Colombari infastidisce Billy Costacurta a L'Eredità, lui minaccia di lasciare lo studio: "Me ne vado" - Martina Colombari e Billy Costacurta sono una delle coppie in gioco nello speciale L'Eredità- Tutti in viaggio, in onda il 2 maggio su Rai1. "Nostro figlio ci ha detto di non fare la figuracce", spiega la conduttrice riferendosi ad Achille Costacurta. Mentre il marito, infastidito dal fatto che la moglie continui a rubargli la parola, si alza e minaccia di lasciare lo studio.

Martina Colombari e Anna Galiena protagoniste sul lago con "Fiori d’acciaio" - Martina Colombari e Anna Galiena approdano sul lago con "Fiori d’acciaio". La celebre commedia di Robert Harling verrà infatti proposta venerdì 4 aprile sul palco del teatro Fabrizio De André di Mandello del Lario con un cast d'eccezione. Accanto a Martina Colombari e Anna Galiena ci saranno... 🔗leccotoday.it

Martina Colombari e Achille Costacurta: la verità sul periodo buio - Achille Costacurta e la battaglia contro il suo disagio: “Ora è seguito dalle persone giuste” Dietro le luci della ribalta, spesso si nascondono ombre che pochi vedono. Martina Colombari lo sa bene. Alla soglia dei 50 anni, l’ex Miss Italia si lascia andare a confessioni intime, ripercorrendo il momento più difficile della sua vita: il dolore di una madre che ha visto il figlio attraversare un periodo buio. 🔗361magazine.com

