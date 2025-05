McTominay mette nel mirino una leggenda del Napoli

© Forzazzurri.net - McTominay mette nel mirino una leggenda del Napoli McTominay all’attacco del record di una leggenda del Napoli. Scott McTominay, centrocampista azzurro autore finora di una strepitosa stagione, mette nel mirino il record di . L'articolo McTominay mette nel mirino una leggenda del Napoli proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 all’attacco del record di unadel. Scott, centrocampista azzurro autore finora di una strepitosa stagione,nelil record di . L'articolonelunadelproviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Forzazzurri.net

Su questo argomento da altre fonti

TS – Tudor mette la Roma nel mirino: le ultime dalla Continassa - 2025-03-31 15:13:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: Dopo una giornata di riposo la Juventus si è ritrovata alla Continassa per la ripresa degli allenamenti. I bianconeri sono tornati a lavorare agli ordini di Tudor che avrà a disposizione un’intera settimana per far assimilare ai calciatori i nuovi dettami tattici. In vista c’è una trasferta importante: a Roma, domenica 6 alle 20. 🔗justcalcio.com

Mosca mette nel mirino Mattarella - La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito offensive, scandalose e del tutto false le "invenzioni blasfeme" e le analogie citate dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il capo dello Stato aveva paragonato l'invasione russa dell'Ucraina al progetto del... 🔗europa.today.it

Le mense universitarie diminuiscono, l'Udu mette nel mirino le politiche di Zaia - «Da anni denunciamo la situazione delle mense universitarie e Padova, insufficienti per rispondere alle esigenze della comunità studentesca del nostro Ateneo in costante aumento. L'inizio dei lavori e la futura riapertura della mensa San Francesco sono sicuramente un risultato arrivato grazie... 🔗padovaoggi.it

Su questo argomento da altre fonti

Come sta McTominay? Le ultime sullo scozzese ed il problema all'anca; Conte: I ragazzi mi hanno detto una cosa dopo la partita; McTominay mette nel mirino una leggenda del Napoli; Verso Lecce-Napoli, le probabili formazioni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

McTominay mette nel mirino una leggenda del Napoli - ForzAzzurri.net - McTominay all'attacco del record di una leggenda del Napoli. Scott McTominay, centrocampista azzurro autore finora di una strepitosa stagione, mette nel ... 🔗forzazzurri.net

McTominay mette Hamsik nel mirino per una statistica: il dato - L’impatto di Scott McTominay sulla Serie A è stato devastante ... Adesso, però, ha messo nel mirino uno dei giocatori più amati dell’era De Laurentiis: Marek Hamsik. Al suo primo anno ... 🔗tuttonapoli.net

DA TORINO - L'Inter mette McTominay nel mirino, ma il Napoli non renderà facile la sua partenza - TuttoJuve.com scrive di un possibile interesse dell'Inter per il centrocampista del Napoli Scott McTominay: "La squadra di Simone Inzaghi vede in McTominay un'aggiunta ideale al proprio centrocampo, ... 🔗napolimagazine.com