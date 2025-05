McTominay il confronto con un altro centrocampista… dell’Inter

© Spazionapoli.it - McTominay, il confronto con un altro centrocampista… dell'Inter confronto con un altro big del campionato, i numeri parlano chiaro.La corsa scudetto, che al momento vede il Napoli in vantaggio di 3 punti, non è mai stata così serrata. Raramente si è vista una corsa verso la vittoria finale con due squadre così vicine a così poche giornate dalla fine della stagione.E a fare la differenza sono senza dubbio i dettagli. La Gazzetta dello Sport ha analizzato due protagonisti, mettendo a confronto le loro stagioni sia per quanto riguarda i numeri che, più in generale, il loro impatto in campo. Si tratta di Scott McTominay e Davide Frattesi."Anche l'Inter ha un centrocampista che sa trasformarsi in attaccante, ma in campionato Davide Frattesi ha segnato la metà dei gol di McTominay. Anzi, di meno: cinque contro undici. È vero che Frattesi, a differenza dello scozzese, non è un titolare: entra per lo più a gara in corso e quando c'è da risalire la corrente.

