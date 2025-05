McTominay ha segnato più del doppio di Frattesi la differenza è anche in questo Gazzetta

La Gazzetta dello Sport analizza le differenze tra Napoli e Inter, che cosa ha funzionato e che cosa no. McTominay ha funzionato, tanto. Frattesi. Lo scozzese ha segnato il doppio, più del doppio. Ha anche giocato più del doppio. Scrive la Gazzetta: Scott McTominay ha segnato 11 gol in campionato e non è un'eresia sostenere che lo scozzese sco sia la vera seconda punta del Napoli. Non è escluso che da qui all'ultima giornata McTominay scavalchi Romelu Lukaku, il centravanti belga sta un gradino sopra il compagno, a quota 12 reti. Sarebbe clamoroso se Conte vincesse lo scudetto con un centrocampista come bomber. Perché, non dimentichiamolo, McTominay è un interno di centrocampo, quel tipo di giocatori che in Gran Bretagna definiscono "box to box", nel senso che si muovono da un'area all'altra.

