© Ilnapolista.it - McTominay acquisto last minute: da riserva allo United a eroe del Napoli (Equipe)

Scottè uno dei protagonisti deldi Antonio Conte. L’si è soffermato sul rendimento del il centrocampista scozzese, definendolo uno degli eroi dell’annata dei partenopei. In questa stagione,ha già realizzato 12 gol in tutte le competizioni.trascina ila suon di gol“Scottha segnato cinque degli ultimi sei gol del: una doppietta contro l’Empoli (3-0, 14 aprile), un gol a Monza (1-0, 19 aprile) e una seconda doppietta contro il Torino (2-0, domenica). Il centrocampista scozzese ha risollevato una squadra agonizzante che aveva vinto solo due partite tra la 23a e la 31a giornata”, scrive l’.“Antonio Conte, che lo aveva incontrato sui campi inglesi, lo ha subito inserito come elemento indiscusso del suo undici titolare, schierandolo mezzala sinistra con il 4-3-3 o il 3-5-2. 🔗 Ilnapolista.it