McKennie-Juventus stavolta nessun intoppo Il rinnovo si fa | cifre durata e la differenza col passato

stavolta sì, stavolta ci siamo. stavolta non sarà la solita storia dell`estate da separato in casa e i mesi più caldi di rientro in gruppo. C`è. 🔗 sì,ci siamo.non sarà la solita storia dell`estate da separato in casa e i mesi più caldi di rientro in gruppo. C`è. 🔗 Calciomercato.com

Se ne parla anche su altri siti

ESCLUSIVA IN – Ravezzani: «Inter, importante mantenere ‘low profile’. Col Milan nessun dramma!» - Fabio Ravezzani, giornalista e conduttore sportivo, ha concesso un’intervista esclusiva a Inter-News.it. Il passaggio alle semifinali di Champions League, la sconfitta di Bologna e la prossima sfida col Milan in Coppa Italia sono i temi trattati. Ravezzani, una super Inter ha superato il Bayern Monaco per accedere alle semifinali di Champions League. Quali sono le sue sensazioni sul punto? L’Inter ha fatto una grande impresa. 🔗inter-news.it

Prende fuoco la canna fumaria: nessun ferito - Ieri sera 7 aprile all'ora di cena i vigili del fuoco sono interventi per un principio d'incendio di una canna fumaria di un'abitazione singola in via Marconi, a Tombolo nell'alta padovana. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le squadre dei vigili del fuoco, accorse dal distaccamento volontario... 🔗padovaoggi.it

Beko, intesa raggiunta: nessun licenziamento in Italia - Dopo mesi di tensioni e complesse trattative, si chiude positivamente la vertenza Beko: l’accordo siglato presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) scongiura i licenziamenti e apre la strada a un piano di rilancio della presenza industriale del gruppo nel nostro Paese. La crisi era esplosa lo scorso novembre, quando l’azienda aveva annunciato 1.935 esuberi su scala nazionale. L’intesa raggiunta tra azienda, sindacati, enti locali e governo riduce drasticamente quel numero: le uscite scenderanno a circa 950 e avverranno esclusivamente su base volontaria, con l’ausilio di ... 🔗ildenaro.it

Se ne parla anche su altri siti

McKennie-Juventus, stavolta nessun intoppo. Il rinnovo si fa: cifre, durata e la differenza col passato. 🔗Su questo argomento da altre fonti

McKennie-Juventus, stavolta nessun intoppo. Il rinnovo si fa: cifre, durata e la differenza col passato - Stavolta sì, stavolta ci siamo. Stavolta non sarà la solita storia dell`estate da separato in casa e i mesi più caldi di rientro in gruppo. C`è sempre stato bisogno. 🔗calciomercato.com