Maxischermi all’Arena per Bari-Pisa | code e caos per i tagliandi

© Lanazione.it - Maxischermi all’Arena per Bari-Pisa: code e caos per i tagliandi Pisa, 3 maggio 2025 – caos totale per i biglietti per l’accesso all’Arena. In vista della sfida Bari-Pisa, che potrebbe consegnare la promozione aritmetica in Serie A alla squadra nerazzurra, il Comune di Pisa ha organizzato la disposizione di cinque maxischermo (oltre a quello già presente) nello stadio nerazzurro. Per accedere all’impianto per i non possessori di abbonamento sono stati previsti circa 4900 tagliandi gratuiti, distribuiti alle 17 al parcheggio di via Paparelli.Già alle 15 le prime persone si sono messe in fila, fino ad arrivare a migliaia (ben oltre la disponibilità) all’orario della distribuzione. Un afflusso forse inaspettato, che ha reso terribilmente difficile la gestione dell’afflusso dei tifosi e del ritiro dei tagliandi. Solamente due agenti della polizia municipale addetti alla consegna, all’interno del casottino presente. 🔗 , 3 maggio 2025 –totale per i biglietti per l’accesso. In vista della sfida, che potrebbe consegnare la promozione aritmetica in Serie A alla squadra nerazzurra, il Comune diha organizzato la disposizione di cinque maxischermo (oltre a quello già presente) nello stadio nerazzurro. Per accedere all’impianto per i non possessori di abbonamento sono stati previsti circa 4900gratuiti, distribuiti alle 17 al parcheggio di via Paparelli.Già alle 15 le prime persone si sono messe in fila, fino ad arrivare a migliaia (ben oltre la disponibilità) all’orario della distribuzione. Un afflusso forse inaspettato, che ha reso terribilmente difficile la gestione dell’afflusso dei tifosi e del ritiro dei. Solamente due agenti della polizia municipale addetti alla consegna, all’interno del casottino presente. 🔗 Lanazione.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

"Bari-Pisa viviamola insieme", il sindaco annuncia due maxischermi all'Arena - Pisa, 2 maggio 2025 – In vista della partita Bari-Pisa, in programma domenica alle ore 15:00 allo Stadio "San Nicola" di Bari, Il Comune, in collaborazione con il Pisa Sporting Club e grazie al lavoro svolto con la prefettura e tutte le componenti del Comitato per l’ordine e la sicurezza, ha organizzato l’installazione di un maxischermo a led all’Arena Garibaldi per la proiezione dell’incontro. Il match sarà però visibile anche sul maxischermo già presente allo stadio per consentire una maggiore capienza. 🔗lanazione.it

Maxischermi all'Arena Garibaldi per Bari-Pisa: servono i tagliandi gratis per entrare - Saranno di base 5 i maxischermi che l'Amministrazione Comunale installerà all'Arena Garibaldi, Stadio Romeo Anconetani, per permettere agli sportivi pisani di vedere insieme la partita Bari-Pisa, in programma domenica alle ore 15 allo Stadio San Nicola di Bari. Si tratta di 5 ledwall di 4 metri... 🔗pisatoday.it

Pisa sente aria di promozione: sei maxischermi allestiti all’Arena Garibaldi - PISA – Grande attesa in casa Pisa. Domani (4 maggio) a Bari potrebbe infatti arrivare il punto che manca per la matematica promozione. In vista dei possibili festeggiamenti si è mosso anche il Comune. Saranno 5 i maxischermi che l’amministrazione Ccmunale installerà all’Arena Garibaldi, Stadio Romeo Anconetani, per permettere agli sportivi pisani di vedere insieme la partita Bari-Pisa, in programma alle 15 allo stadio San Nicola. 🔗corrieretoscano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Maxischermi all’Arena per Bari-Pisa: code e caos per i tagliandi; Disorganizzazione per i biglietti del maxischermo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Maxischermi all’Arena per Bari-Pisa: code e caos per i tagliandi - In tantissimi si sono assiepati al parcheggio di via Paparelli per i biglietti necessari per entrare allo stadio, dove verrà trasmessa la gara ... 🔗lanazione.it

Bari-Pisa, le modalità di accesso ai maxischermi installati all'Arena Garibaldi - Saranno 5 i maxischermi che l’Amministrazione Comunale installerà all’Arena Garibaldi, Stadio Romeo Anconetani, per permettere agli sportivi Pisani di ... 🔗gonews.it

Bari-Pisa, 6 maxischermi allo stadio per oltre 10 mila tifosi - Il sindaco MIchele Conti: "Viviamo tuti insieme questa giornata storica”. Il servizio di stewarding garantito dal Corpo Guardie di Città. Ecco dove ritirare il biglietto ... 🔗lanazione.it