Maxischermi all’Arena per Bari-Pisa: code e caos per i tagliandi - Pisa, 3 maggio 2025 – Caos totale per i biglietti per l’accesso all’Arena. In vista della sfida Bari-Pisa, che potrebbe consegnare la promozione aritmetica in Serie A alla squadra nerazzurra, il Comune di Pisa ha organizzato la disposizione di cinque maxischermo (oltre a quello già presente) nello stadio nerazzurro. Per accedere all’impianto per i non possessori di abbonamento sono stati previsti circa 4900 tagliandi gratuiti, distribuiti alle 17 al parcheggio di via Paparelli. 🔗lanazione.it

"Bari-Pisa viviamola insieme", il sindaco annuncia due maxischermi all'Arena - Pisa, 2 maggio 2025 – In vista della partita Bari-Pisa, in programma domenica alle ore 15:00 allo Stadio "San Nicola" di Bari, Il Comune, in collaborazione con il Pisa Sporting Club e grazie al lavoro svolto con la prefettura e tutte le componenti del Comitato per l’ordine e la sicurezza, ha organizzato l’installazione di un maxischermo a led all’Arena Garibaldi per la proiezione dell’incontro. Il match sarà però visibile anche sul maxischermo già presente allo stadio per consentire una maggiore capienza. 🔗lanazione.it

Maxischermi all'Arena Garibaldi per Bari-Pisa: servono i tagliandi gratis per entrare - Saranno di base 5 i maxischermi che l'Amministrazione Comunale installerà all'Arena Garibaldi, Stadio Romeo Anconetani, per permettere agli sportivi pisani di vedere insieme la partita Bari-Pisa, in programma domenica alle ore 15 allo Stadio San Nicola di Bari. Si tratta di 5 ledwall di 4 metri... 🔗pisatoday.it

