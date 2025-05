Maxischermi all' Arena Garibaldi per Bari-Pisa | servono i tagliandi gratis per entrare

© Pisatoday.it - Maxischermi all'Arena Garibaldi per Bari-Pisa: servono i tagliandi gratis per entrare Maxischermi che l'Amministrazione Comunale installerà all'Arena Garibaldi, Stadio Romeo Anconetani, per permettere agli sportivi Pisani di vedere insieme la partita Bari-Pisa, in programma domenica alle ore 15 allo Stadio San Nicola di Bari. Si tratta di 5 ledwall di 4 metri. 🔗 Saranno di base 5 iche l'Amministrazione Comunale installerà all', Stadio Romeo Anconetani, per permettere agli sportivini di vedere insieme la partita, in programma domenica alle ore 15 allo Stadio San Nicola di. Si tratta di 5 ledwall di 4 metri. 🔗 Pisatoday.it

