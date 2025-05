Maxim Harkin ferito e insanguinato in un tunnel il video shock di Hamas sull’ostaggio israeliano

Hamas ha diffuso un video in cui si vede l’ostaggio Maxim Harkin, ferito, fasciato, insanguinato, apparentemente raggiunto dai miliziani in un tunnel ostruito da terra e detriti. Il giovane parla con fatica, con la testa e un occhio bendati, un braccio ferito. May 3, 2025 In aggiornamentoL'articolo Maxim Harkin ferito e insanguinato in un tunnel, il video shock di Hamas sull’ostaggio israeliano proviene da Open. 🔗 ha diffuso unin cui si vede l’ostaggio, fasciato,, apparentemente raggiunto dai miliziani in unostruito da terra e detriti. Il giovane parla con fatica, con la testa e un occhio bendati, un braccio. May 3, 2025 In aggiornamentoL'articoloin un, ildiproviene da Open. 🔗 Open.online

