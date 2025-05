Maxi truffa a Napoli arrestate due donne | così hanno sottratto 50 mila euro a una 87enne

Truffa al Sistema sanitario, maxi blitz tra Napoli e Salerno: 70 indagati - (Adnkronos) – Dalle prime ore della mattina di oggi è in corso un’operazione dei carabinieri del Nas nelle province di Napoli e Salerno. Circa trecento militari stanno eseguendo un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 70 indagati, tutti gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata al falso ideologico e materiale, corruzione, e truffa aggravata in […] L'articolo Truffa al Sistema sanitario, maxi blitz tra Napoli e Salerno: 70 indagati proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Maxi blitz dei NAS tra Napoli e Salerno: 70 indagati per corruzione e truffa al sistema sanitario - Operazione ad ampio raggio dei Carabinieri del NAS nelle province di Napoli e Salerno. All’incirca 300 militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari emessa dal GIP di Napoli, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura partenopea. L’operazione ha portato all’indagine di 70 persone, accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al falso ideologico e materiale, corruzione e truffa aggravata ai danni del Servizio Sanitario Nazionale. 🔗laprimapagina.it

Truffa al Sistema sanitario, maxi blitz tra Napoli e Salerno: 70 indagati - (Adnkronos) – Dalle prime ore della mattina di oggi è in corso un’operazione dei carabinieri del Nas nelle province di Napoli e Salerno. Circa trecento militari stanno eseguendo un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 70 indagati, tutti gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata al falso ideologico e materiale, corruzione, e truffa aggravata in […] 🔗periodicodaily.com

Maxi truffa a Napoli, arrestate due donne: così hanno sottratto 50 mila euro a una 87enne - Due donne arrestate a Napoli per estorsione: truffavano anziani fingendosi Carabinieri. Recuperati gioielli per 50.000 euro. 🔗virgilio.it

Truffe agli anziani. «Suo nipote ha avuto un incidente»: 87enne consegna mezzo chilo d'oro (valore 50mila euro), due arresti - Truffe agli anziani. Finti carabinieri arrestati dai veri carabinieri. Stavolta sono scattate le manette per due donne, di 37 e 68 anni, residenti a Napoli. I fatti: una 87enne, sola in ... 🔗msn.com

Roma, si fingono carabinieri e si fanno consegnare mezzo chilo d'oro da un'anziana: arrestate due donne napoletane - Si fanno consegnare mezzo chilo di oro da un'anziana fingendosi dei carabinieri. È successo a Marino, Roma, dove sono state arrestate due donne di 37 e 68 anni residenti ... 🔗ilmattino.it