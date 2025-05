Maxi sequestro di cocaina nei pressi della stazione | avrebbe fruttato 5 milioni di euro

I carabinieri della sezione operativa e radiomobile di Castellammare di Stabia hanno sequestrato 36 chili di cocaina purissima. Un carico che al dettaglio avrebbe fruttato circa 5 milioni di euro, rinvenuto lungo la stazione ferroviaria di Angri, in provincia di Salerno.

