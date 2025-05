Maxi sequestro di cocaina ad Angri | 36 chili di droga valore stimato 5 milioni di euro

Un'operazione antidroga condotta dai Carabinieri della sezione operativa e radiomobile di Castellammare di Stabia ha portato al sequestro di 36 chili di cocaina purissima. Il carico, rinvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Angri, avrebbe potuto fruttare sul mercato illecito circa 5 milioni di euro. Il ritrovamento è il risultato di un'intensa attività di controllo e monitoraggio del territorio, in particolare dell'area stabiese, spesso snodo strategico nel traffico di stupefacenti con i comuni limitrofi della provincia di Salerno. La droga è stata sequestrata a carico di ignoti. Le indagini sono tuttora in corso per individuare i responsabili e ricostruire la rete che avrebbe gestito il trasporto e lo smistamento dello stupefacente. Fonte: SalernoToday

