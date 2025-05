© Thesocialpost.it - Maxi piantagione di marijuana bruciata all’aperto, 25mila persone intossicate

Un’operazione antidroga si è trasformata in un caso sanitario e ambientale: la distruzione di un’enorme quantità diha provocato un’intossicazione di massa tra la popolazione locale. Il fumo sprigionato durante la combustione ha investito interi villaggi, causando disagi per giorni e una lunga serie di malori, in particolare tra i bambini.L’episodio ha scatenato forti proteste da parte dei residenti, che denunciano la totale assenza di misure di sicurezza e chiedono che la distruzione di sostanze stupefacenti avvenga in maniera più professionale e lontano dalle abitazioni. In molti, infatti, riferiscono di non essere riusciti neppure ad aprire le finestre per giorni, con effetti negativi sulla salute di migliaia di.Il caso nella provincia di Lice: 20 tonnellate bruciate in campo apertoIl fatto è avvenuto nella provincia di Lice, nel sud-est della Turchia, a maggioranza curda. 🔗 Thesocialpost.it