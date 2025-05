Max Verstappen e Kelly Piquet sono diventati genitori | Sei il nostro dono più grande

© Dilei.it - Max Verstappen e Kelly Piquet sono diventati genitori: “Sei il nostro dono più grande” Verstappen e Kelly Piquet hanno annunciato di essere diventati genitori. Il 2 maggio 2025, infatti, è nata la piccola Lily, frutto dell’amore che lega il campione di Formula Uno e la modella ed esperta di motori. Il dolce evento è stato annunciato ai numerosi sostenitori della coppia con un post condiviso sui loro canali social ufficiali dal quale traspariva tutta la gioia per l’arrivo della piccola di casa.La nascita di Lily è il coronamento di una storia d’amore che ha fatto sognare tutti gli appassionati di Formula Uno, da quando per la prima volta Max Verstappen e la figlia di Nelson Piquet hanno mostrato al mondo il loro amore.Max Verstappen e Kelly Piquet genitori di LilyUn dolce annuncio ha emozionato il mondo dei motori il 2 maggio 2025. Max Verstappen, campione in carica di Formula Uno, è diventato papà di una dolce bambina, insieme alla compagna Kelly Piquet. 🔗 Maxhanno annunciato di essere. Il 2 maggio 2025, infatti, è nata la piccola Lily, frutto dell’amore che lega il campione di Formula Uno e la modella ed esperta di motori. Il dolce evento è stato annunciato ai numerosi sostenitori della coppia con un post condiviso sui loro canali social ufficiali dal quale traspariva tutta la gioia per l’arrivo della piccola di casa.La nascita di Lily è il coronamento di una storia d’amore che ha fatto sognare tutti gli appassionati di Formula Uno, da quando per la prima volta Maxe la figlia di Nelsonhanno mostrato al mondo il loro amore.Maxdi LilyUn dolce annuncio ha emozionato il mondo dei motori il 2 maggio 2025. Max, campione in carica di Formula Uno, è diventato papà di una dolce bambina, insieme alla compagna. 🔗 Dilei.it

