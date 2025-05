Max Pezzali annunciata una data a Napoli il 19 giugno 2026

© Lopinionista.it - Max Pezzali, annunciata una data a Napoli il 19 giugno 2026 Napoli – Max Pezzali arriva anche a Napoli: il 19 giugno 2026 porterà per la prima volta allo Stadio Maradona il suo nuovo tour MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO – STADI 2026, aggiungendo un’ulteriore tappa alla sua prossima maratona estiva che lo ha già visto annunciare altre tre date, allo Stadio Olimpico di Roma il 23 giugno 2026 e allo Stadio San Siro di Milano l’11 e il 12 luglio 2026.L’annuncio arriva durante la giornata inaugurale COMICON Napoli, dove Max ha presentato il suo nuovo comic book, ‘Max Forever Gli anni d’oro – Ho visto il Maradona’, quarto volume che arricchisce la collezione Max Forever, caratterizzata dalle storie e dai personaggi protagonisti delle sue canzoni, scritto e disegnato dal fumettista e scrittore Roberto Recchioni. Il volume racconta il profondo legame di Max con la città di Napoli, esaltato dalla figura mitica del Pibe de Oro e dalla magia respirata in adolescenza sugli spalti dello Stadio, che diventa oggi per lui un traguardo di carriera, un vero e proprio battesimo che tingerà il Maradona dei colori della sua musica e i suoi intramontabili successi. 🔗 – Maxarriva anche a: il 19porterà per la prima volta allo Stadio Maradona il suo nuovo tour MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO – STADI, aggiungendo un’ulteriore tappa alla sua prossima maratona estiva che lo ha già visto annunciare altre tre date, allo Stadio Olimpico di Roma il 23e allo Stadio San Siro di Milano l’11 e il 12 luglio.L’annuncio arriva durante la giornata inaugurale COMICON, dove Max ha presentato il suo nuovo comic book, ‘Max Forever Gli anni d’oro – Ho visto il Maradona’, quarto volume che arricchisce la collezione Max Forever, caratterizzata dalle storie e dai personaggi protagonisti delle sue canzoni, scritto e disegnato dal fumettista e scrittore Roberto Recchioni. Il volume racconta il profondo legame di Max con la città di, esaltato dalla figura mitica del Pibe de Oro e dalla magia respirata in adolescenza sugli spalti dello Stadio, che diventa oggi per lui un traguardo di carriera, un vero e proprio battesimo che tingerà il Maradona dei colori della sua musica e i suoi intramontabili successi. 🔗 Lopinionista.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Musica, Max Pezzali annuncia la data di Napoli allo Stadio Maradona per il tour “Max Forever” - Max Pezzali arriva anche a Napoli: il 19 giugno 2026 porterà per la prima volta allo Stadio Maradona il suo nuovo tour MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO – STADI 2026, aggiungendo un’ulteriore tappa alla sua prossima maratona estiva che lo ha già visto annunciare altre tre date, allo Stadio Olimpico di Roma il 23 giugno 2026 e allo Stadio San Siro di Milano l’11 e il 12 luglio 2026. L’annuncio arriva durante la giornata inaugurale COMICON Napoli, dove Max ha presentato il suo nuovo comic book, Max Forever Gli anni d’oro – Ho visto il Maradona, quarto volume che arricchisce la collezione Max ... 🔗ildenaro.it

Max Pezzali al Maradona, è ufficiale: la data e quando parte la prevendita dei biglietti - Lo aveva annunciato ieri al Comicon, e oggi è arrivata l'ufficialità. Max Pezzali sarà in concerto allo stadio Maradona per la prima volta nella sua carriera, il 19 giugno del 2026 alle 21. Si tratta di una nuova data dopo quelle di Roma e Milano per il suo tour negli stadi 'Max Forever'... 🔗napolitoday.it

PC Gaming Show 2025 torna con oltre 50 giochi, annunciata la data dell’evento - Il PC Gaming Show 2025 torna anche quest’anno con una nuova edizione ricca di contenuti e sorprese per gli appassionati del gaming su PC. L’evento si terrà l’8 giugno 2025, anche se l’orario preciso verrà rivelato più avanti. L’organizzazione ha precisato che sarà possibile seguire l’evento in diretta su Twitch, YouTube, X e Steam, offrendo una copertura completa per tutti gli appassionati. PC Gamer riporta che quest’anno il PC Gaming Show punta ancora più in alto, presentando oltre 50 giochi tra nuove IP e aggiornamenti su titoli già noti. 🔗game-experience.it

Ne parlano su altre fonti

Max Pezzali: la scaletta dei concerti a Roma dell'ex-883. Annunciata una nuova data nel 2026; Max Pezzali festeggerà il Capodanno con i fan: annunciata data speciale al Forum di Milano; Max Pezzali da record, annunciata una nuova data a Roma nel 2026; Max Pezzali: gli “Anni d’Oro” splenderanno anche all’Olimpico di Roma nel 2026. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Max Pezzali a Napoli, concerto il 19 giugno 2026 allo Stadio Maradona: l'annuncio speciale sui social - Max Pezzali è arrivato al Comicon 2025. Nel corso della presentazione del suo nuovo fumetto insieme al fumettista e scrittore Roberto Recchioni ... 🔗msn.com

Max pezzali debutta allo stadio maradona di napoli con il tour max forever nel 2026 - Max Pezzali annuncia la data del 19 giugno 2026 allo stadio Maradona di Napoli durante il Comicon, unendo musica, fumetto e passione per Diego Armando Maradona nel tour estivo “Max Forever gli anni d’ ... 🔗gaeta.it

Musica, Max Pezzali annuncia la data di Napoli allo Stadio Maradona per il tour “Max Forever” - Max Pezzali arriva anche a Napoli: il 19 giugno 2026 porterà per la prima volta allo Stadio Maradona il suo nuovo tour MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO – STADI 2026, aggiungendo un’ulteriore tappa alla sua ... 🔗ildenaro.it