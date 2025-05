Maurizio Landini | Importanza dell' informazione sui referendum

© Quotidiano.net - Maurizio Landini: Importanza dell'informazione sui referendum informazione. Finora le tv e i giornali non hanno fatto un'informazione, tante persone non sanno che c'è il referendum", "oggi siamo qui perché è importante informare le persone visto che non tutti lo stanno facendo. C'è una parte di Paese che non sa che ci sono i referendum". Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, coi giornalisti al mercato di piazzale don Baroni a Lucca, prima tappa toscana oggi per invitare a votare Sì ai cinque referendum su lavoro e cittadinanza dell'8-9 giugno. "E' importante esser qui, parlare per ricostruire una partecipazione, una democrazia". 🔗 "C'è un problema di scarsa. Finora le tv e i giornali non hanno fatto un', tante persone non sanno che c'è il", "oggi siamo qui perché è importante informare le persone visto che non tutti lo stanno facendo. C'è una parte di Paese che non sa che ci sono i". Lo ha detto il segretarioa Cgil,, coi giornalisti al mercato di piazzale don Baroni a Lucca, prima tappa toscana oggi per invitare a votare Sì ai cinquesu lavoro e cittadinanza'8-9 giugno. "E' importante esser qui, parlare per ricostruire una partecipazione, una democrazia". 🔗 Quotidiano.net

Il Prof. Maurizio Oliviero, Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, celebra il Primo Maggio: "La sicurezza sul lavoro deve essere un valore condiviso" - In occasione della Festa delle Lavoratrici e dei Lavoratori, il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, Prof. Maurizio Oliviero, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutte le persone che ogni giorno, con impegno e competenza, contribuiscono al progresso del Paese e al benessere collettivo. "Alla base del nostro progresso e del benessere della collettività c'è il lavoro di chi, con dedizione e senso di responsabilità, fa il suo dovere ogni giorno.

Maurizio Landini assedia le sedi Rai: il diktat di mister Cgil - Inizia la battaglia mediatica della Cgil per fare da gran cassa ai cinque referendum dell'8 e 9 giugno. Ieri il segretario della Cgil, Maurizio Landini, si è palesato davanti alla sede Rai di via Teulada (quella di viale Mazzini è chiusa per le bonifiche da amianto, ndr), poi è stata la volta "dell'assedio" alla sede della tv pubblica di Napoli. E si proseguirà così a macchia di leopardo per attirare l'attenzione sulle consultazioni referendarie.

Macron fallisce la missione di convincimento di Trump sull'importanza dell'Europa nella questione ucraina - Forse Trump non avrà proprio umiliato Macron, come si legge su alcuni media, ma l'Europa sì. E anche l'Ucraina, poiché entrambe sono rimaste fuori dal primo round di negoziati USA-Russia. Il presidente francese era partito baldanzoso per Washington, tuttavia è tornato con le pive nel sacco: ha fallito la sua missione per convincere Trump che l'Europa è fondamentale e deve essere coinvolta al massimo.

