Matteo Macchioni pubblica il nuovo video Prendi le mie mani | tra sogno musica e intelligenza artificiale

È online da giovedì 10 aprile su YouTube il video ufficiale di "Prendi le mie mani", il nuovo singolo del tenore Matteo Macchioni, che anticipa il suo atteso secondo album. Il brano, già disponibile in streaming e download a questo link, nasce da una collaborazione d'eccezione con Piero Cassano e un testo del compianto Giancarlo Golzi. Da giovedì 10 aprile, è online il video di "Prendi le mie mani", il nuovo brano del tenore Matteo Macchioni, che anticipa il suo secondo album in uscita prossimamente. Il video, diretto da Swan Bergman e prodotto da Unalira Edizioni musicali, combina riprese reali, girate a Klagenfurt, in Austria, con sequenze generate dall'intelligenza artificiale.

