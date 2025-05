Mattarella riunisce il Consiglio Supremo di Difesa | al centro il futuro della sicurezza europea e le crisi globali

della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa per giovedì 8 maggio 2025 alle ore 17, presso il Palazzo del Quirinale. Lo comunica una nota ufficiale della Presidenza della Repubblica, che delinea un ordine del giorno di grande rilevanza strategica, con al centro il riarmo europeo, le infrastrutture nazionali e l’evoluzione delle principali crisi internazionali.Un’agenda strategica per la sicurezza nazionale ed europeaIl Consiglio esaminerà temi cruciali per la Difesa italiana ed europea.Sergio MattarellaIn primis, si discuterà del Libro bianco della Difesa europea, il piano della Commissione europea che mira a stimolare gli investimenti nelle capacità di Difesa degli Stati membri attraverso leve finanziarie. Questo documento, parte dell’iniziativa ReArm Europe, delinea un nuovo approccio alla sicurezza continentale, rispondendo sia all’urgenza di sostenere l’Ucraina sia alla necessità di rafforzare a lungo termine la Difesa europea. 🔗 Il PresidenteRepubblica, Sergio, ha convocato ildiper giovedì 8 maggio 2025 alle ore 17, presso il Palazzo del Quirinale. Lo comunica una nota ufficialePresidenzaRepubblica, che delinea un ordine del giorno di grande rilevanza strategica, con alil riarmo europeo, le infrastrutture nazionali e l’evoluzione delle principaliinternazionali.Un’agenda strategica per lanazionale edIlesaminerà temi cruciali per laitaliana ed.SergioIn primis, si discuterà del Libro bianco, il pianoCommissioneche mira a stimolare gli investimenti nelle capacità didegli Stati membri attraverso leve finanziarie. Questo documento, parte dell’iniziativa ReArm Europe, delinea un nuovo approccio allacontinentale, rispondendo sia all’urgenza di sostenere l’Ucraina sia alla necessità di rafforzare a lungo termine la. 🔗 Ilfogliettone.it

