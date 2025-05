Mattarella Medaglia del Presidente della Repubblica a ‘Ventotene Europa Festival’

© Imolaoggi.it - Mattarella, Medaglia del Presidente della Repubblica a ‘Ventotene Europa Festival’ Mattarella ha conferito la Medaglia del Presidente della Repubblica ''per l'importanza dell'evento dal punto di vista sociale ed educativo' 🔗 ha conferito ladel''per l'importanza dell'evento dal punto di vista sociale ed educativo' 🔗 Imolaoggi.it

Su altri siti se ne discute

Al Ventotene Europa Festival conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica - ROMA (ITALPRESS) – Nuovo riconoscimento per il Ventotene Europa Festival: alla kermesse giovanile organizzata dall’associazione di promozione sociale La Nuova Europa il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha conferito la Medaglia del Presidente della Repubblica “per l’importanza dell’evento dal punto di vista sociale ed educativo”. “Un appuntamento diventato ormai punto di riferimento per i giovani europei desiderosi di vivere un’esperienza formativa sul significato dell’Europa oggi, che ha ricevuto questo prestigioso riconoscimento dall’edizione del 2021 – si legge in una nota -. 🔗unlimitednews.it

Perché la Russia ha attaccato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - Con dieci giorni di ritardo, la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova accusa il presidente della Repubblica di “invenzioni blasfeme”. La politica italiana si unisce nella solidarietà nei confronti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo l’attacco di Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo. Attacco arrivato a dieci giorni di distanza da un discorso del Capo dello Stato italiano a Marsiglia, durante il quale ha fatto un parallelismo tra la Germania nazista e la Russia. 🔗notizie.com

Mattarella incontra il presidente della Repubblica di Estonia - ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi a Roma l’omologo estone, Alar Karis. “Per la Repubblica italiana è un onore la sua presenza qui a Roma e per me è un grande piacere poterla incontrare qui in questo palazzo e poter conversare con lei sui tanti problemi di collaborazione che vi sono e la collaborazione che c’è tra Estonia e Italia”, ha dichiarato Mattarella. 🔗unlimitednews.it

Approfondimenti da altre fonti

Al «Ventotene Europa Festival» la «Medaglia del presidente della Repubblica» da Mattarella; Al Quirinale la cerimonia di consegna delle medaglie al “Merito della Sanità Pubblica” e ai “Benemeriti della Salute Pubblica”. Ecco i premiati; Mattarella assegna la Medaglia di bronzo a Santhià: “Ferita della libertà, memoria della Repubblica”; Al professor Fabrizio Menchini Fabris la Medaglia 'Ai Benemeriti della salute pubblica' dal presidente Mattarella. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ventotene Europa Festival insignito della medaglia del presidente della Repubblica - Dall’8 al 10 maggio trenta giovani europei si confronteranno sul tema Integrazione/Disintegrazione durante la Spring School of Europe Interventi di Fitto, Picierno, Letta e Tajani (ANSA) ... 🔗ansa.it

Al Ventotene Europa Festival la medaglia del Presidente della Repubblica - Roma, 3 mag. (askanews) – Nuovo importante riconoscimento per il Ventotene Europa Festival: alla kermesse giovanile organizzata dall’associazione di promozione sociale La Nuova Europa il Capo dello St ... 🔗askanews.it

Mattarella assegna la Medaglia di bronzo a Santhià: “Ferita della libertà, memoria della Repubblica” - Nel messaggio al sindaco Ariotti, il Presidente ricorda le 48 vittime della strage nazista del 29 aprile 1945 e rende onore al coraggio della comunità santhiatese durante i giorni tragici della Libera ... 🔗giornalelavoce.it