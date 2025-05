Mattarella e la difesa | convocato il consiglio supremo cosa succede

Roma – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha programmato una riunione del consiglio supremo di difesa per giovedì 8 maggio 2025, alle ore 17, presso il Palazzo del Quirinale. L'annuncio ufficiale è stato comunicato dalla Presidenza attraverso un comunicato stampa.

Verso una difesa europea: infrastrutture strategiche, industria italiana e scenari globali

Durante l'incontro, verrà esaminato il Libro bianco della difesa europea, concentrandosi sulle infrastrutture strategiche nazionali e sull'adeguamento dell'apparato militare. Un'attenzione particolare sarà riservata alle prospettive per l'industria della difesa italiana, considerata essenziale per la sicurezza e lo sviluppo economico del Paese.

Mattarella convoca giovedì Consiglio Difesa su Riarmo Ue Ucraina e M.O. - Roma, 3 mag. (askanews) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa al Palazzo del Quirinale per giovedì 8 maggio 2025 alle ore 17. Lo comunica la Presidenza della Repubblica.”L’ordine del giorno prevede le “valutazioni sul Libro bianco della difesa europea, sulle infrastrutture strategiche nazionali, sull’adeguamento dello strumento militare e le prospettive per l’industria della difesa italiana”. 🔗ildenaro.it

