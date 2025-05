Mattarella convoca il Consiglio supremo di difesa | Per il riarmo Ue

© Thesocialpost.it - Mattarella convoca il Consiglio supremo di difesa: “Per il riarmo Ue” Mattarella, ha convocato il Consiglio supremo di difesa per giovedì 8 maggio 2025, alle ore 17, presso il Palazzo del Quirinale. L’annuncio è stato diffuso attraverso un comunicato ufficiale della Presidenza.Temi centrali all’ordine del giornoTra i principali argomenti in discussione figura il Libro bianco della difesa europea, con un focus sulle infrastrutture strategiche nazionali e sull’adeguamento dello strumento militare. Particolare attenzione sarà dedicata alle prospettive per l’industria della difesa italiana, un settore considerato cruciale per la sicurezza e lo sviluppo economico del Paese.Il Consiglio affronterà inoltre l’evoluzione delle principali aree di crisi, con un approfondimento sui conflitti in Ucraina e in Medio Oriente. 🔗 Roma – Il Presidente della Repubblica, Sergio, hato ildiper giovedì 8 maggio 2025, alle ore 17, presso il Palazzo del Quirinale. L’annuncio è stato diffuso attraverso un comunicato ufficiale della Presidenza.Temi centrali all’ordine del giornoTra i principali argomenti in discussione figura il Libro bianco dellaeuropea, con un focus sulle infrastrutture strategiche nazionali e sull’adeguamento dello strumento militare. Particolare attenzione sarà dedicata alle prospettive per l’industria dellaitaliana, un settore considerato cruciale per la sicurezza e lo sviluppo economico del Paese.Ilaffronterà inoltre l’evoluzione delle principali aree di crisi, con un approfondimento sui conflitti in Ucraina e in Medio Oriente. 🔗 Thesocialpost.it

Su altri siti se ne discute

Riarmo Ue, Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa - L'ordine del giorno prevede le valutazioni sul Libro bianco della difesa europea, sulle infrastrutture strategiche nazionali, sull’adeguamento dello strumento militare e le prospettive per l’industria della difesa italiana 🔗ilgiornale.it

Il Presidente Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa l’8 maggio - ABBONATI A DAYITALIANEWS Riunione al Quirinale per affrontare i temi chiave della sicurezza nazionale e internazionale Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa per giovedì 8 maggio 2025 alle ore 17, al Palazzo del Quirinale. Temi centrali all’ordine del giorno Durante l’incontro, verranno trattate questioni di primaria importanza per la sicurezza nazionale e la cooperazione europea. 🔗dayitalianews.com

Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa sul riarmo europeo - Sergio Mattarella ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa. Il presidente della Repubblica, si legge in un comunicato del Quirinale, ha indetto la riunione, che si terrà al Palazzo del Quirinale, “per giovedì 8 maggio 2025 alle ore 17”. Il Consiglio tratterà in primis la questione del riarmo europeo: “L’ordine del giorno prevede le valutazioni sul Libro bianco della difesa europea, sulle infrastrutture strategiche nazionali, sull’adeguamento dello strumento militare e le prospettive per l’industria della difesa italiana”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mattarella convoca il Consiglio Supremo di difesa sul Riarmo Ue; Mattarella convoca Consiglio Supremo di Difesa: focus su difesa europea e crisi internazionali; Riarmo Ue, Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa; Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa sul riarmo europeo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Mattarella convoca Consiglio Supremo di Difesa: focus su difesa europea e crisi internazionali - «Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per giovedì 8 maggio 2025 alle ore 17». Lo annuncia un comunicato del Quirina ... 🔗msn.com

Mattarella convoca il Consiglio Supremo di difesa sul Riarmo Ue - "Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per giovedì 8 maggio 2025 alle ore 17". Lo annuncia un comunicato del ... 🔗ansa.it

Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa sul riarmo europeo - Sergio Mattarella ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa. Il presidente della Repubblica, si legge in un comunicato del Quirinale, ha indetto la riunione, che si terrà al Palazzo del Quirinale, ... 🔗ilfattoquotidiano.it