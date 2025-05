Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa al Quirinale l' 8 maggio 2025

© Quotidiano.net - Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa al Quirinale l'8 maggio 2025 Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per giovedì 8 maggio 2025 alle ore 17". Lo annuncia un comunicato del Quirinale. "L'ordine del giorno prevede le valutazioni sul Libro bianco della Difesa europea, sulle infrastrutture strategiche nazionali, sull'adeguamento dello strumento militare e le prospettive per l'industria della Difesa italiana. Inoltre, il Consiglio esaminerà l'evoluzione nelle principali aree di crisi con particolare riferimento ai conflitti in Ucraina e Medio Oriente e alle iniziative di pace in ambito internazionale ed europeo". 🔗 "Il Presidente della Repubblica, Sergio, hato ildi, al Palazzo del, per giovedì 8alle ore 17". Lo annuncia un comunicato del. "L'ordine del giorno prevede le valutazioni sul Libro bianco dellaeuropea, sulle infrastrutture strategiche nazionali, sull'adeguamento dello strumento militare e le prospettive per l'industria dellaitaliana. Inoltre, ilesaminerà l'evoluzione nelle principali aree di crisi con particolare riferimento ai conflitti in Ucraina e Medio Oriente e alle iniziative di pace in ambito internazionale ed europeo". 🔗 Quotidiano.net

