Mattarella chiama a raccolta il Consiglio Supremo di Difesa | focus sul riarmo europeo

Mattarella, ha indetto una riunione del Consiglio Supremo di Difesa per giovedì 8 maggio 2025, alle ore 17, presso il Palazzo del Quirinale. L'evento è stato reso noto tramite un comunicato ufficiale della Presidenza, sottolineando l'importanza di questo incontro nel contesto attuale di sicurezza e Difesa a livello europeo. La convocazione giunge in un momento delicato, dove il tema del riarmo dell'Unione Europea assume sempre più rilievo, inserendosi in un quadro geopolitico in costante evoluzione.Argomenti principali del verticeTra i temi centrali all'ordine del giorno spicca il Libro bianco della Difesa europea, con un'attenzione particolare alle infrastrutture strategiche nazionali e al potenziamento delle capacità militari. Si discuterà ampiamente delle prospettive per l'industria della Difesa italiana, un settore chiave per il progresso economico e la sicurezza del Paese.

