Mattarella alla commemorazione del Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi

ROMA – Venerdì 9 maggio, alle ore 11, nell'Aula di Montecitorio, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, si svolge la Cerimonia di commemorazione del "Giorno della memoria", dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi. Intervengono il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e il Presidente del Senato, Ignazio La Russa. L'appuntamento viene trasmesso in diretta su Rai 1, a cura di Rai Parlamento, sul canale satellitare e sulla webtv della Camera.

