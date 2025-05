Matrimonio super a Roma | la famosa coppia ha festeggiato con 250 invitati anche vip

Una cerimonia raffinata, nel cuore di Roma, ha celebrato un amore nato sotto i riflettori e cresciuto con discrezione. Il primo maggio, nella suggestiva cornice della chiesa di San Luigi dei Francesi, una delle più affascinanti della Capitale, a pochi passi da piazza Navona, si è tenuto un Matrimonio tanto atteso quanto simbolico. Una data scelta non a caso, che suggella un'unione che dura da più di un decennio, resa solida da anni di condivisione, progetti e rimandi. Gli invitati, 250 tra cui molti volti noti dello sport, dello spettacolo e dell'imprenditoria, hanno partecipato a un rito che ha unito l'eleganza della liturgia cattolica al calore della celebrazione intima.A indossare l'abito bianco è stata una delle protagoniste del mondo del giornalismo sportivo italiano. Francesca Brienza, che ha affidato la realizzazione del suo vestito nuziale ad Antonio Riva.

