Maternità senza rete Quando una madre cade chi la raccoglie?

© Lortica.it - Maternità senza rete. Quando una madre cade, chi la raccoglie? madre in preda alla depressione “post-partum” che getta la sua bambina di sette mesi dalla finestra. Non si può accettare. Non si può capire, che almeno ci aiuti, ci costringa a riflettere.In questi casi, il primo impulso è il giudizio. Ma dopo lo sdegno, dopo l’incredulità, arriva la domanda più difficile: dove era la rete che avrebbe dovuto sorreggere questa madre? Dov’erano le mani tese, l’ascolto, l’attenzione?Chi l’ha vista svanire piano piano nella stanchezza, nel senso di inadeguatezza, nell’ombra profonda di una mente che si frantuma sotto il peso di un compito immenso?Mi domando spesso come abbiano fatto le nostre nonne. Donne che partorivano in casa, spesso una volta all’anno. Donne che non conoscevano la parola “depressione”, ma che vivevano circondate da una comunità: zie, sorelle, vicine, figli più grandi che aiutavano coi più piccoli. 🔗 Certe notizie sono troppo dure da contenere nel cuore. Restano lì, come un sasso nell’anima.Unain preda alla depressione “post-partum” che getta la sua bambina di sette mesi dalla finestra. Non si può accettare. Non si può capire, che almeno ci aiuti, ci costringa a riflettere.In questi casi, il primo impulso è il giudizio. Ma dopo lo sdegno, dopo l’incredulità, arriva la domanda più difficile: dove era lache avrebbe dovuto sorreggere questa? Dov’erano le mani tese, l’ascolto, l’attenzione?Chi l’ha vista svanire piano piano nella stanchezza, nel senso di inadeguatezza, nell’ombra profonda di una mente che si frantuma sotto il peso di un compito immenso?Mi domando spesso come abbiano fatto le nostre nonne. Donne che partorivano in casa, spesso una volta all’anno. Donne che non conoscevano la parola “depressione”, ma che vivevano circondate da una comunità: zie, sorelle, vicine, figli più grandi che aiutavano coi più piccoli. 🔗 Lortica.it

Su questo argomento da altre fonti

La madre di Valentino Colia, morto investito a Milano, e lo sconto di pena all’omicida: «Era ubriaco e senza patente» - Valentino Colia, 15 anni, è morto investito il 17 luglio 2023 a Garbagnate Milanese. Alla guida del furgone che l’ha ucciso c’era Bogdan Pasca, 34 anni, cittadino rumeno. Pasca ha ricevuto una condanna in rito abbreviato a 7 anni e 4 mesi per omicidio stradale in primo grado. La Corte d’Appello di Milano gliel’ha ridotta a 6 anni. Emilia Nastasi, madre di Valentino, è indignata: «Lo scorso giugno ci sembrava che finalmente fosse stata fatta giustizia. 🔗open.online

“Io, madre separata con quattro figli e il piccolo di 9 anni con la tetraparesi spastica: nessuno ci affitta casa, vogliono inquilini senza disabilità” - Bergamo – L’ultima volta è stata martedì: “Ho chiamato l’agenzia di intermediazione immobiliare per capire se l’appuntamento fosse confermato – racconta Francesca Carulli, 39 anni –. Mi è stato risposto che la visita all’appartamento sarebbe stata inutile perché, nel frattempo, i proprietari avevano comunicato di volerlo affittare ad altre famiglie, di preferire famiglie senza persone con disabilità”. 🔗ilgiorno.it

Montale, assume droga e la madre se ne accorge: l'allarme porta a sgominare una rete criminale, 10 arresti - Operazione antidroga a Montale: 10 arresti grazie alla segnalazione di una madre preoccupata per la figlia. 🔗notizie.virgilio.it

Cosa riportano altre fonti

A Bra Rete mamma parla del rientro al lavoro dopo la maternità; Il dramma di una mamma: Ho un figlio con disabilità. E nessuno ci affitta casa; Mamma morta da sei mesi nel letto, figlia accusata di occultamento del cadavere per riscuotere la pensione; Ricomincio da me, strumenti pratici per una genitorialità consapevole: a Bra la rassegna firmata Rete Mamma. 🔗Se ne parla anche su altri siti