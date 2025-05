Massimo Popolizio in Prima nazionale con Ritorno a casa al Teatro Argentina

© .com - Massimo Popolizio in Prima nazionale con Ritorno a casa al Teatro Argentina Massimo Popolizio in Prima nazionale con Ritorno a casa di Harold Pinter al Teatro Argentina: in scena anche Christian La Rosa, Gaja Masciale, Paolo Musio, Alberto Onofrietti ed Eros PascaleSul palco del Teatro Argentina, dal 7 al 25 maggio, Massimo Popolizio, maestro di sapienza e abilità scenica, dallo sguardo sempre rivolto alla tradizione del nuovo, dirige e interpreta in Prima nazionale Ritorno a casa, il celebre capolavoro di Harold Pinter che, a sessant’anni dalla sua Prima rappresentazione, mantiene intatta la sua forza nell’esplorare le dinamiche familiari distorte, il potere, la violenza e la disgregazione dei rapporti.Ambientato in una claustrofobica casa alla periferia di Londra, lo spettacolo – in sinergia coproduttiva con Compagnia Umberto Orsini, Teatro di Roma – Teatro nazionale e Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa– ritrae un vero e proprio “Gruppo di famiglia in un interno”, dove si innesca una spirale di tensioni e desideri repressi. 🔗 incondi Harold Pinter al: in scena anche Christian La Rosa, Gaja Masciale, Paolo Musio, Alberto Onofrietti ed Eros PascaleSul palco del, dal 7 al 25 maggio,, maestro di sapienza e abilità scenica, dallo sguardo sempre rivolto alla tradizione del nuovo, dirige e interpreta in, il celebre capolavoro di Harold Pinter che, a sessant’anni dalla suarappresentazione, mantiene intatta la sua forza nell’esplorare le dinamiche familiari distorte, il potere, la violenza e la disgregazione dei rapporti.Ambientato in una claustrofobicaalla periferia di Londra, lo spettacolo – in sinergia coproduttiva con Compagnia Umberto Orsini,di Roma –e Piccolodi Milano –d’Europa– ritrae un vero e proprio “Gruppo di famiglia in un interno”, dove si innesca una spirale di tensioni e desideri repressi. 🔗 .com

