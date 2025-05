Massimo Paganin a SoloLaRoma | Ecco cosa ha fatto Ranieri per cambiare tutto

Ranieri è tornata a respirare l'aria dell'Europa che conta. Abbiamo analizzato questa incredibile cavalcata con Massimo Paganin, ex difensore di Inter, Bologna e Atalanta, oggi allenatore in seconda della nazionale lettone.Paganin: "Il successo della Roma porta la firma di Ranieri"La vittoria sull'Inter è il 18esimo risultato utile consecutivo in campionato, un dato straordinario se si considera l'inizio di stagione della Roma. Straordinario è stato anche il ruolo di Ranieri in questa rinascita. A quattro giornate dal termine della Serie A, la Roma è pienamente in corsa per un posto in Champions League. Un traguardo impensabile fino a pochi mesi fa, considerando che a novembre i giallorossi navigavano in piena zona retrocessione. Ora, dopo una straordinaria rimonta, la squadra allenata da Claudio Ranieri è tornata a respirare l'aria dell'Europa che conta. Abbiamo analizzato questa incredibile cavalcata con Massimo Paganin, ex difensore di Inter, Bologna e Atalanta, oggi allenatore in seconda della nazionale lettone. Paganin: "Il successo della Roma porta la firma di Ranieri" La vittoria sull'Inter è il 18esimo risultato utile consecutivo in campionato, un dato straordinario se si considera l'inizio di stagione della Roma. Straordinario è stato anche il ruolo di Ranieri in questa rinascita.

