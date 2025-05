Massa | trovati dei vestiti sporchi di sangue Mistero in un palazzo

© Lanazione.it - Massa: trovati dei vestiti sporchi di sangue. Mistero in un palazzo Massa, 3 maggio 2025 – Mantengono il massimo riserbo gli investigatori, da ieri mattina al lavoro per comprendere di chi fossero la maglietta e un paio di scarpe intrise di sangue rinvenute nei paraggi di un palazzo di abitazioni di fronte alla scuola Toniolo.Era circa mezzogiorno e mezzo quando i poliziotti sono arrivati sul posto, allertati da alcuni residenti che hanno trovato quegli indumenti lasciati da non si sa chi.Dopo pochi minuti sono arrivati anche i vigili del fuoco, chiamati da altre persone che vivono nella zona. Inizialmente alcuni passanti avevano ipotizzato che fosse successo qualcosa nella vicina scuola, ma poi l’attenzione si è spostata sul palazzo vicino. Le indagini degli investigatori sono andate avanti per circa un’ora, con tanto di delimitazione dell’area dove sono stati rinvenuti gli indumenti senza un legittimo proprietario. 🔗 , 3 maggio 2025 – Mantengono il massimo riserbo gli investigatori, da ieri mattina al lavoro per comprendere di chi fossero la maglietta e un paio di scarpe intrise dirinvenute nei paraggi di undi abitazioni di fronte alla scuola Toniolo.Era circa mezzogiorno e mezzo quando i poliziotti sono arrivati sul posto, allertati da alcuni residenti che hanno trovato quegli indumenti lasciati da non si sa chi.Dopo pochi minuti sono arrivati anche i vigili del fuoco, chiamati da altre persone che vivono nella zona. Inizialmente alcuni passanti avevano ipotizzato che fosse successo qualcosa nella vicina scuola, ma poi l’attenzione si è spostata sulvicino. Le indagini degli investigatori sono andate avanti per circa un’ora, con tanto di delimitazione dell’area dove sono stati rinvenuti gli indumenti senza un legittimo proprietario. 🔗 Lanazione.it

